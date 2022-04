Enganaram-se aqueles que vaticinaram que o advento da maioria absoluta era o fim do poder de influência do Presidente, outrora alavancado pela fragilidade de um governo minoritário e refém da geringonça.Com o BE e o PCP por ora encostados e o PSD a definhar com uma liderança agonizante, o PS deu o mote da sua estratégia ao escolher o Chega como alvo do discurso inaugural do novo presidente da Assembleia da República.