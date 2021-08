António Costa está hoje no congresso do PS sem grandes preocupações de liderança. Mas um líder que se preze tem de ter o seu tabu e, para tornar as coisas mais interessantes, o secretário-geral socialista já lançou a dúvida sobre se vai continuar à frente do PS. Disse que não haveria tabu, mas que só anunciaria a sua decisão em 2023.