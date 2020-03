O debate quinzenal separou as águas entre as duas linhas de atuação alvitradas para a questão mais crucial do momento: como se domina o tsunami Covid-19. A divergência está entre os que defendem uma adoção gradual de medidas e os que querem todas as medidas já.



O primeiro-ministro recomenda moderação nas restrições à liberdade das pessoas. Costa pensa que se deve ir medindo a "pressã...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 27.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento