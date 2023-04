No início do mês, António Costa proferiu esta frase definitiva: "Para que não fique qualquer dúvida, nunca estou preocupado quando se trata de apurar a verdade", à qual acrescentou que queria "toda a verdade, doa a quem doer", na comissão de inquérito à TAP.



Agora que a dita comissão já vai avançada, as suas palavras parecem ter sido esquecidas.









Ver comentários