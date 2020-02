Poucochinho a poucochinho

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 14.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Rui Rio ganhou por poucochinho o congresso do PSD, para citar uma expressão do próprio. A sua lista para a Comissão Política Nacional foi eleita com o pior resultado desde 2007. Mais embaraçoso ainda, perdeu o Conselho de Jurisdição para um militante desconhecido. Rui Rio não empolga. Foi um congresso morno, sonolento, sem emoção, que se seguiu a uma votação do orçamento incrivelmente desastrada.