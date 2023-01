Foi um primeiro-ministro mais humilde e apaziguador que ouvimos esta semana a dizer no Parlamento que “lamenta profundamente” os problemas no Governo, apesar de considerar que nenhum destes “problemas internos” se traduziu num problema para os portugueses.



Separar as trapalhadas no Governo da vidinha do cidadão comum é absurdo, mas não é ingénuo.









