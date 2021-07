É isto a crónica de uma demissão anunciada. A imagem do MAI a recusar comentar perante o presidente o acidente com o seu carro é confrangedora. Marcelo desarmou Cabrita ao convidá-lo a explicar-se, mas o ministro sacudiu o assunto com uma negativa envergonhada. O caso já era sério, uma vez que do acidente resultou a morte de uma pessoa, mas agora está também a tornar-se politicamente insustentável.