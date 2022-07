A intervenção do presidente da AR para contrariar os argumentos do Chega sobre a lei da imigração, como se de um deputado se tratasse, foi insólita. Acresce que Santos Silva não é ingénuo e sabe que assediar Ventura é uma preciosa ajuda que este aproveita com mestria tribunícia para se vitimar e se manter debaixo dos holofotes;









