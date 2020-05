Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 08.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O excesso de exposição mediática em tempos de grande exigência tem os seus custos. E tomar as mais graves decisões em cima do joelho também. As trapalhadas sucedem-se: a cerimónia do 25 de Abril sem "mascarados", a irresponsabilidade do 1º de Maio com centenas de pessoas, as máscaras que não serviam para nada.Erros de avaliação, más decisões, conselhos absurdos, há de tudo um pouco. ...