O CDS, que vai a votos este fim de semana, é um partido à rasca e, a avaliar pelos candidatos à liderança, a coisa não vai melhorar.Em 40 anos de história, o CDS já teve momentos bons e momentos maus, mas é uma instituição da democracia portuguesa que merece ser preservada. No seu pior - quando era o partido do táxi - o eleitorado centrista esvaziou-se a favor do voto útil no PSD.< br />