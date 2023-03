O anúncio da demissão do presidente do conselho de administração e da presidente da TAP foi só mais um episódio de uma história que começou a ser contada com a notícia do CM sobre uma zanga de comadres que acabou numa indemnização de meio milhão de euros.



Fez agora um mês, o ministro Galamba declarou formalmente que o Estado era pessoa de bem e pagaria todos os bónus acordados com a CEO da TAP, por mais escandalosos que fossem.









