Vai correr tudo bem, ou não

A época de fogos ainda agora começou e já morrem bombeiros. Em apenas três dias, um bombeiro morreu, oito ficaram feridos, dois em estado muito grave. O MAI abriu um inquérito para apurar o que aconteceu em Miranda do Corvo.Enquanto esperamos o resultado do inquérito, fica-nos, para já, a ideia de que a estratégia de combate aos fogos florestais continua a deixar muito a desejar. Provavelmente, o esforço do governo para nã...