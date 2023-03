Depois de duas semanas consecutivas na liderança das audiências, a TVI perdeu para a SIC, que a ultrapassou com uma pequena diferença de três décimas na média semanal da percentagem de espectadores obtidos. Mais uma vez, os programas mais vistos da SIC foram os seus pratos fortes das noites de domingo: ‘Isto é Gozar Com Quem Trabalha’ e ‘Jornal da Noite’, em que Ricardo Araújo Pereira e Marques Mendes, respectivamente, são os grandes trunfos a cativar as audiências.









