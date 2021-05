Toninho, angolano, aterra em Lisboa há uns 3 meses. Sofre de asma, vem fazer exames médicos e é acolhido em casa de primos em Portugal. O homem é um optimista com laivos de humorista. E ri-se muito dos medos e das precauções da família "alfacinha" com a pandemia da Covid. "Essa coisa não pega no muangolé!" E ri-se. E como é que vai a pandemia lá por Angola? "Vai indo! Acho que já morreram uns velhos, mas poucos......