Necas tem medo de agulhas e seringas. Os amigos sabem disso e vão brincando com ele. "Ó Necas! Andaste metido nas drogas e agora tens medo de seringas!?" É verdade que Necas arruinou a saúde e o futuro por conta de drogas mais ou menos pesadas, mas evitou sempre injectar-se. Ainda vive na corda bamba das recaídas. Agora, recusa-se a ser vacinado contra a Covid. Necas leu umas coisas nas redes sociais, baralhou-se com as ‘fake news’, escutou polí...