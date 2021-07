Avança aos passinhos por entre as camas rasas do cemitério. É um velho, já de si curvado, que se curva ainda mais ao tentar ler os nomes apostos nas lápides. É um cemitério recatado dos arredores de Lisboa, num dia de semana sem grande movimento dos saudosos e respeitosos dos entes queridos ali enterrados.O homem puxa a máscara para a testa, como que a tentar proteger-se do sol que bate alto e forte. Parece meio baralhado, sem saber ...