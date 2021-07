Bom tempo! Para quem?

O tempo dá para tudo e para nada. Dá com certeza para ideias feitas ou adágios empírico-filosóficos, herdados da sabedoria dos antigos. Ainda hoje os jovens entendem o "não é tarde nem é cedo" ou "o tempo o dirá", mas não gastam muito tempo a reflectir que "o tempo dá remédio onde falta o conselho" ou que "o tempo passado é mestre do presente e do porvir". Menos lhes interessa que em "Março, marçagão, de manhã Inverno e de tarde Verão" ou que "seca de Abril deixa o lavrador a pedir". Os tempos, o do tiquetaque dos relógios, da vida e da morte, ou o tempo do "bom tempo" e do "mau tempo", do sol e da chuva, são conceitos subtis, intrincados e muito traiçoeiros.Nos tempos que correm, quase todos falam de "bom tempo" quando faz sol e de "mau tempo" quando chove ou arrefece. Já lá vai o tempo em que apontar o bom ou o mau tempo era uma questão de bom gosto para uns, citadinos a puxar ao chic, ou de necessidade para outros, os agricultores. Nos campos, uma boa chuvarada a tempo e horas era e é bênção dos céus, o verdadeiro "bom tempo". Hoje, fala-se em "tempo de férias", Julho ou Agosto, e de "bom tempo para férias", quando o sol cai a pino e a vacinação anti-Covid dá uma abébia para uma saltada ao Algarve ou ao Gerês. Poucos recordam que, até 1974, a esmagadora maioria dos portugueses não gozava de direito a férias. No máximo, levavam com 8 dias de férias ao fim de "5 anos de bom e efectivo serviço".