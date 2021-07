Licenciatura em Covid-19

Pedro, informático a recibos verdes, é um picuinhas dado a esmiuçar as regras e os mandamentos nacionais e internacionais sobre isto e sobre aquilo. O seu sonho é lançar a sua ‘start-up’. A pandemia deu-lhe para estudar a fundo as normas da DG da Saúde, mais os conselhos das Ordens dos Médicos, Enfermeiros, Farmacêuticos e organizações afins. Percebe que a Covid-19 é um mundo labiríntico onde se cruzam informações e contra-informações, em páginas e páginas de preceitos, directrizes, cláusulas e obrigações.O rapaz sabe que Portugal é dos países mais competentes a legislar com todos os ‘quid pro quo’, como quem diz, com todos os equívocos que dão azo a confusões e a cirúrgicas trocas de favores, que podem redundar em pequenos, médios e grandes negócios.