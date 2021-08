As mesas do café atascado a abarrotar. O pessoal das minis e do futebol segue com alguma atenção a abertura dos jornais televisivos. Por uma vez nos últimos tempos, nada de Covid ou de incêndios. Uns tipos barbudos, com metralhadoras a tiracolo, entram em passo decidido pelo palácio do governo afegão em Cabul.