É uma paisagem lunar, polvilhada com pequenos grupos de casinhas. Na caldeira do vulcão, no sopé do ‘charuto’, o chão é negro e poeirento, sinais da lava que por ali escorre, solidifica e esfarela desde há milhões de anos. Os olhos de José Montrond Lopes, Tonezinho, 82 anos, revêem de memória as várias erupções a que assistiu e a lava a escorrer pela sua aldeia de Chã das Caldeiras, ilha do Fogo, Cabo Verde.