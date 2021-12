Bem cedo, Josias telefona de Maputo ao seu amigo David, em Lisboa. Tom queixoso, mas contido, o moçambicano desabafa com o português. “Tou maningue chateado! O voo foi cancelado! Já não consigo chegar aí a tempo do tratamento!” David havia calculado isso mesmo, o cancelamento dos voos de Moçambique devido à nova variante Ómicron, descoberta na África do Sul.