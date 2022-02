Envolto na eterna nuvem de fumo, rodopiando o dedo nas pedras de gelo do copo carregado de uísque, José Cardoso Pires ensaia o seu habitual sorriso granítico. No bar lisboeta, altas horas, José espera pelo amigo Rogério Rodrigues. Início dos anos 90, rescaldo de recentes eleições legislativas. O PSD de Cavaco obtém estrondosa maioria absoluta com 50,6% dos votos.