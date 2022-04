Na aldeia beirã, às voltas com uma perna de borrego e uma pratada de batatas assadas, Henri conversa com a sua avó Micas, mulher do campo que viu abalar metade dos filhos para França, nos idos de 70. Henri, luso-francês, voltou a cumprir a Páscoa em Portugal. Num português atabalhoado, fala de guerra, política, eleições e inflação, tudo misturado.









