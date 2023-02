Discretamente, com máscara, boné e óculos escuros, Carlos Silvino saiu da prisão da Carregueira em julho do ano passado. "Bibi", assim foi conhecido na Casa Pia, está em liberdade condicional. Cumpriu 12 dos 15 anos a que foi condenado por abuso sexual de menores. O escândalo da pedofilia rebentou em 2002 e as sentenças foram pronunciadas.









