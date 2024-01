Desde o princípio dos tempos, o tempo e a sua contagem têm baralhado os povos. A contagem do tempo esteve sempre entregue aos líderes, políticos e religiosos. A História mede-se pela memória do tempo e pelo tempo a que a memória resiste. Durante milénios, a forma de contar o tempo, a Ocidente, a Oriente, na China ou no Japão, foi apontar os anos entre o começo e o fim dos líderes - faraós no Egipto, césares na Roma antiga, magistrados na Grécia, imperadores na China e no Japão.









