Junto à estrada, um carreiro delimitado por fitas de plástico leva a uma pequena aldeia de palhotas, no município de Lucusse, Moxico. Garcia, o motorista angolano, avisa. "Atenção! Cuidado onde pisa! É andar sempre dentro das fitas!" No início dos anos 90 do século XX, Angola é um país devastado pela guerra Governo MPLA-UNITA.









