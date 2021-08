A cidade e as serras

Pele tostada, sorriso condescendente, bigode grisalho, Jacinto tem sido apaparicado pelos gestos e pelas palavras de muitos compatriotas que, muito por obra da pandemia em curso, decidiram trocar as praias costumeiras pelos ares das serras do Interior. Pelos arredores da sua aldeia duriense, nos contrafortes da serra, proliferam os “turismos de habitação” e hotéis de charme, com spas e provas de vinhos. A chegar aos 80, o homem tem direito a ser tratado por “Ti Jacinto”.Dá um toque fino (ou chic, conforme as proveniências) a quem chega de visita à aldeia. Jacinto tem-se fartado de ser assediado por gente das grandes cidades para dois dedos de conversa. “Então Ti Jacinto! Vamos ter um bom ano de vinho?” Jacinto encolhe os ombros e sai-lhe a conversa do costume. “Pode ser! Pode ser! Só depois da vindima...” E assim vai passando o tempo, polido e galhofeiro, até porque a filha embolsa uns dinheirinhos com um “alojamento local”.