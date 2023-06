São quatro jovens na casa dos 20 e tal anos. Falam inglês com sotaque americano. Alugaram casa com 4 assoalhadas, pátio/jardim nas traseiras, na zona do Marquês de Pombal, em Lisboa. Desembolsam 3500 euros por mês. Contrato até Agosto. Parecem bons rapazes, bem-dispostos, sorriso nos lábios. Ao fim da tarde treinam murros num saco de boxe, enquanto escutam música country ou rock da pesada.









