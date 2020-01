A injusta lei das emoções

Há fome e doença por todo o lado. Muitos hão-de morrer em breve, a começar pelos mais pequenos. Por estas terras do Cuando-Cubango, para lá de Menongue, em Angola, desenrola-se a batalha do Cuito-Cuanavale (anos 80 do século passado), o mais prolongado confronto militar desde a 2ª Guerra Mundial. De um lado as tropas governamentais e cubanas, do outro a UNITA de Savimbi e os sul-africanos do apartheid. Encurralados, vários povos angolanos, ...

