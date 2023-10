O presidente do Conselho de Prevenção do Tabagismo, Barão da Cunha, apresenta aos jornalistas o primeiro plano legislativo contra o tabagismo. No Ministério da Qualidade de Vida, a conferência de imprensa reúne um grupo de repórteres-fumadores. Iniciava-se então uma série de campanhas e proibições, uma das quais contra o hábito de se fumar em transportes públicos apinhados de gente.









Ver comentários