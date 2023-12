Os indecisos têm a vitória nas mãos nas próximas legislativas. Segundo as sondagens, 17% dos eleitores não se descosem. No inédito ano eleitoral 2024 – Legislativas, Regionais nos Açores e Europeias – as empresas de sondagens, ainda que baralhadas, hão-de fazer belíssimo negócio. Vai ser um fartote de idas, voltas e meias voltas às urnas.









