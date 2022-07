Os portugueses andam baralhados com o que vêem e escutam nos ecrãs sobre a guerra na Ucrânia. As notícias, as que são, são o que são. Surgem sobretudo através de imagens, algumas requentadas, tantas desenquadradas. Escuta-se que os ucranianos aguentam-se aqui, os russos avançam acolá. Nas guerras, o busílis é que as imagens valem muito, despertam emoções, mas não valem mais do que as palavras que enquadram e explicam.









