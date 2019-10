As danças da chuva

Alentejano cumpridor de ceifas e varejos de azeitona na sua juventude, Joaquim ainda é do tempo em que o tempo era amigo fiel. Do tempo em que as quatro estações se seguiam certinhas e rotineiras, como mandavam as regras naturais ou celestes. De vez em quando chovia demais, mas era estação de pouca dura. Outras vezes, caía uma caloraça de fazer gretar a terra e as plantas. Pouca sorte para os agricultores, sorte para os veraneantes de fim-de-semana....

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 27.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

br />