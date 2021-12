É uma mulher de porte altivo, precocemente envelhecida. Helena, cabelos raiados de branco, ‘bica’ esquecida na mesa do café, segue com desmedida atenção a notícia que passa na TV. "Vestígios de cocaína encontrados em vários locais da Câmara dos Comuns, em Londres. Droga em 11 dos 12 lugares testados, incluindo nas casas de banho junto aos gabinetes de Boris Johnson e da ministra do Interior".