Desvios à direita

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 12.05.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

É uma roda de amigos amesendados à volta de Orlando da Costa. O poeta-dramaturgo-escritor, já doente, debica um peixe cozido. Vão-se discutindo as políticas que correm por esses dias de 2005.Militante do PCP, com vasto currículo na oposição ao salazarismo, Orlando cofia o ostensivo bigode de pontas retorcidas, enquanto os amigos (quase todos oriundos do seu Moçambique) lhe apontam os resultados das eleições recentes.... < br />