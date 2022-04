Ficam gravadas na retina os olhares das crianças que convivem com a guerra e a violência. Beirute Ocidental, 1982. No meio dos prédios em ruínas, um miúdo dos seus 7/8 anos brinca com um arco. Leva uma espingarda de madeira a tiracolo. Há tiros esporádicos ali perto. Não se encolhe nem desata a fugir.









