José é um jovem com pretensões a cargo político. Cultura de badana, licenciado, origens no Interior rural, esperto que nem alho. O pai, ex-autarca com teres e haveres, sempre o aconselhou a não pôr "todos os ovos no mesmo saco". Como quem diz, "eu sou PS, mas nada te impede de fazeres carreira no PSD".









Ver comentários