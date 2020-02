Eutanásia! O que é isso?!

Anos 60: José, alentejano rijo, migra para a região saloia para trabalhar numa quinta de gente brasonada. Ele e a mulher Jacinta labutam com vontade, e com vontade criam Antónia.



Certo dia, Jacinta sente-se mal e desmaia. Morre do coração uns dias depois. José nunca mais se recompõe. Vai emagrecendo, definhando, e acaba por cair na cama, entrevado. Antónia, filha única, católica fervorosa como a mãe, trata ...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 24.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento