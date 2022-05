O que é que a guerra na Ucrânia tem a ver com os rebuçados Dr. Bayard? Tem muito. A glucose de milho com que se fabricam é importada do Leste, sobretudo da Ucrânia. Os russos cercam os portos do mar Negro e a Ucrânia não está a conseguir exportar os seus cereais. Pior, dramático, pode ser a falta de pão, no sentido mais profundo e ancestral de ‘Pão’.









