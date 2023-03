Os sotaques de Portugal estão a degradar-se. Cada vez se fala menos à moda do Porto, do Alentejo ou dos Açores, à transmontana ou à saloia. Para se singrar na vida e na profissão, é de bom tom falar-se com sotaque neutro, supostamente à lisboeta ou segundo as normas do "eixo Lisboa-Coimbra". Chamaram-lhe sotaque-padrão.









Ver comentários