Ainda a procissão eleitoralista vai no adro e já Camões e Vasco da Gama são metidos ao barulho. Paulo Portas, com a sua razão, põe o dedo na ferida: o esquecimento de muitos, incluindo o Governo, de efemérides recentes – os 500 anos do nascimento de Camões e os 500 anos da morte do Gama, duas figuras maiores do passado português.









