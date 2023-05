Fernando aconchega com vagar as sardinhas no fogareiro e atiça o carvão em baixo. Uns 40 anos na pesca dão-lhe o estatuto de velho lobo do mar. Acaba de seguir pelo Canal Parlamento, vulgo "Netflix dos Pobres", a animada série da Comissão de Inquérito à TAP.



Ainda não entende bem o que se passa com a TAP mas segue com meio sorriso os pormenores da pancadaria no ministério e as peripécias de umas senhoras trancadas na casa de banho.









Ver comentários