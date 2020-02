O longo braço da MULTANOVA

O tal radar havia detectado o seu carrito em 2ª mão a circular às 8 da manhã pelo Campo Grande à estonteante velocidade de... 71 km/hora. Lá vinha a foto com a matrícula. Miguel suspira. 120 euros! Trabalhador em armazém e pai de 2 filhos, ganha pouco mais do que o ordenado mínimo. Todos os dias, sai de casa à lufa-lufa para levar as crianças à escola. 120 euros é quase o que paga de propina por cada um deles....

