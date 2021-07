É Otelo, como sempre, palavroso e bem disposto. “Ó pá! Podemos falar sobre tudo!” À volta da mesa, os “pás” são meia dúzia de jornalistas, convidados por Fátima Medina para uma série de pequenos-almoços com figuras públicas. Otelo é o convidado da semana. Estamos em meados dos anos 80 no Hotel Paraíso Vale de Lobos, na serena e bucólica região de Almargem do Bispo, Sintra. Otelo fala mesmo de tudo; da infância em Moçambique, das comissões militares em África, de Spínola, da sua mania por teatro e, inevitavelmente, do antes, durante e depois do 25 de Abril. Sem freio, coração ao pé da boca, explica que “manipularam essa coisa de eu querer meter os fascistas no Campo Pequeno”. E dá a sua versão: “O que eu disse foi ‘oxalá não tenhamos de meter no Campo Pequeno os contra-revolucionários antes que eles nos metam lá a nós!’” E passa à frente. Até que tropeça nos célebres mandados de captura em branco mas assinados por ele em 1975, como comandante do todo-poderoso COPCON (Comando Operacional do Continente), durante o PREC (Processo Revolucionário em Curso). Otelo reflecte um bocadinho mas não se atrapalha. A ideia era mesmo “prender os contra-revolucionários”. E muita gente foi detida. Otelo abre os braços. “Exageros do PREC!”Pequeno-almoço a terminar, ecoam ainda as frases bombásticas do major de Abril. Um dos funcionários do hotel dirige-se a Otelo. “O Sr. Santos gostava de dar uma palavrinha ao sr. major Otelo.” O Sr. Santos, percebe-se, é o dono do hotel. O patrão aproxima-se. É uns bons anos mais velho que Otelo. “Sr. Major, como está!? O senhor não me conhece e é a primeira vez que falo consigo!” Otelo levanta-se, curioso. Cumprimenta o Sr. Santos, que continua em tom sereno. “Sabe uma coisa! O senhor mandou-me prender!” Otelo embatuca. “Os seus homens disseram que era fascista e contra-revolucionário! Estive preso mas acabei por ir para Espanha!” Só então Otelo é informado de quem é o Sr. Santos. Era e é (tem agora 92 anos) Adelino Cardoso Santos, fundador dos supermercados AC Santos, um dos maiores grupos alimentares por alturas do 25 de Abril. O Sr. Santos havia sido apanhado em 1975 pelos famigerados mandados de captura assinados por Otelo. Condescendente, sossega Otelo. “Sabe sr. Major! Deus perdoa tudo! E eu também já lhe perdoei!” Otelo, olhos brilhantes, atira uma pancadinha no ombro do Sr. Santos. “Ó pá! Aquilo foi o que foi!” E logo ali aceita o perdão do inefável Sr. Santos.