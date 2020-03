O vírus da Internet

"Ó mãe! Já há uma maneira de curar o COVID-19!" Não me digas! E qual é? O rapaz, 11 anos espevitados, não hesita. "Chá de erva-doce!" Teresa ri-se. "Ó filho! Erva-doce é bom é para dar um gostinho aos caracóis!" A meio da noite, Teresa acorda com o pesadelo do filho. "Mãeee! Não vais morrer com o coronavírus, pois não?!" Teresa começa a preocupar-se....

