O vírus na Literatura

Dizia ele, com sinceridade e requintada ironia, que "um escritor tem de ser obrigatoriamente louco; tem de ser também alfabetizado, mas não precisa de ser muito". Era provavelmente o maior escritor brasileiro vivo. Chamava-se Rubem Fonseca, nativo de Minas Gerais, Prémio Camões e muitos outros. Morava no bairro carioca do Leblon. Morreu de ataque de coração aos 94 anos. A notícia, em Portugal, foi remetida para as páginas interiores de alguns ...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 26.04.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento