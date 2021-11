Escuta as notícias da prisão dos Comandos com desmedida atenção. Abana a cabeça e deixa cair estrondoso palavrão. Na roda de amigos, Rui explica-se. “Ganda burro que eu fui! Mijei-me todo! Não tive coragem!” Rui foi militar em Angola nos idos de 70. Com o seu pelotão, palmilhou as Lundas, região de diamantes à flor da terra.