Os índios têm alma?

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 21.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 21.06.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Até há dias, poucos se terão dado ao trabalho de admirar, ou sequer mirar, a estátua postada no Largo Latino Coelho, em Lisboa. Junto à figura principal, que ergue uma Cruz de Cristo, aconchegam-se pequenos índios com cabelo em franjinha. É a primeira homenagem em estátua ao Padre António Vieira em Lisboa, e das poucas que lhe foram erguidas em Portugal. Até que alguém escreveu no pedestal a palavra "Descoloniza", a tinta ...