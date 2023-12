Patrick era um verdadeiro repórter de guerra. Americano, deambulou pelo mundo atrás das guerras, do Vietname a Angola. Empedernido, trabalhava para agências noticiosas internacionais. Cultivava a ironia com a frieza e a objectividade de um anglo-saxão. No Líbano (1981), resguardado em Beirute Oriental, comandava colegas nas saltadas a Beirute Ocidental, em ruínas devido à guerra civil.









Ver comentários