Pessoal da EMEL? Nem vê-los!

É um pandemónio numa rua da zona das Amoreiras, em Lisboa. Um excessivo jovem fiscal da EMEL consegue pôr em alvoroço muitos residentes. Há gente na rua a protestar. "Não há direito!" é frase batida mas pouco eficaz. Vários carros com rodas trancadas, multas por excesso de tempo de estacionamento, mesmo a quem anda há semanas a tentar renovar o dístico de residente. Uma operação de recolha de fundos em que, num par de horas, se embolsa umas boas centenas de euros em multas. Tudo à custa do erário do cidadão com carro e que precisa de estacionar enquanto trabalha ou descansa em casa. O jovem excede-se, provavelmente com as costas quentes. Multa a torto e a direito, baralha sinais de trânsito e nem liga aos justificativos apostos nas viaturas. A táctica é multar, trancar as rodas e trazer logo o carro EMEL com os apetrechos para o destranque. Protestar para quê?! Nas carrinhas EMEL há terminal multibanco para que se pague logo ali a multa e o destrancar da roda. Se quer protestar faça-o pela Net, vá ao Provedor, meta advogado e não chateie. É simples, é directo e rende milhares. Mais uma prova de que, em Portugal, o excesso de zelo (o chefe manda, eu obedeço) é quase sempre mais prejudicial para o cidadão pagante do que a prosaica falta de zelo.Nos últimos dias, por toda a cidade, tem sido um fartote de trancar e destrancar. Renovar cartão de residente pela Net é um purgatório, pedir para pagar presencialmente é um inferno. A Operação "Multar-e-Trancar" é legal? Talvez. É producente? Não é. É justa? Ainda menos. Perdem-se horas de trabalho e ganham-se cabelos brancos. Mas a operação punitiva, dentro da legalidade possível, vai de vento em popa e tem a sua lógica. Vejamos: a EMEL perdeu receitas durante a pandemia, por conta de algumas semanas de suspensão da cobrança de estacionamento. A Câmara decidiu-se pela atribuição de 5 milhões de euros à empresa, para ajudar a equilibrar as contas. Mas isso mete burocracias e leva o seu tempo. É mais fácil multar e trancar. Quanto a aumentos salariais aos 800 trabalhadores, nem metade deles terá direito a mais 10 euros/mensais (os sindicatos exigiam 90). Provavelmente nem o zeloso fiscal das Amoreiras será aumentado.